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मेरठ: लायंस क्लब मेरठ केसरी ने दीपावली मेले में खेला तंबोला

Mohd Mustakim

Updated Wed, 04 Nov 2026 11:45 PM IST Updated Wed, 04 Nov 2026 11:45 PM IST







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शर्मा स्मारक सभागार में लायंस क्लब मेरठ केसरी द्वारा दीपावली मेले का आयोजन किया गया। मेले में सदस्यों ने मिलकर तंबोला खेला और खूब आनंद लिया। इस दौरान सभी ने एक-दूसरे को दीपावली की बधाइयां दीं और खुशियां बांटीं। ... और पढ़ें

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