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मेरठ: मंडलीय स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता के लिए बालिकाओं ने दिया ट्रायल

Mohd Mustakim

Updated Fri, 06 Nov 2026 09:41 PM IST Updated Fri, 06 Nov 2026 09:41 PM IST







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मंडलीय स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन जल्द किया जाना है। इसके लिए शुक्रवार को कैलाश प्रकाश स्टेडियम में ट्रायल का आयोजन किया गया। बालिका वर्ग में खिलाड़ियों ने दांव-पेच और दमखम दिखाया। ... और पढ़ें

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