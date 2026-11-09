वेस्ट यूपी का मौसम: मेरठ, मुजफ्फरनगर और बागपत में बढ़ा प्रदूषण, दिवाली की आतिशबाजी से हवा हुई जहरीली

दिवाली की रात शहर में जमकर आतिशबाजी हुई। देर रात तक पटाखों के धमाके गूंजते रहे। आतिशबाजी के कारण हवा में धुएं और प्रदूषक कणों की मात्रा तेजी से बढ़ गई। रात में मेरठ का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 450 तक पहुंच गया। वहीं, सोमवार सुबह भी प्रदूषण से राहत नहीं मिली। सुबह शहर का एक्यूआई 318 दर्ज किया गया। आसमान में धुएं की परत छाई रही और लोगों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ा।

दिवाली की रात शहर के विभिन्न इलाकों में देर रात तक आतिशबाजी होती रही। तेज आवाज वाले पटाखों के साथ आसमान में रंग-बिरंगी आतिशबाजी दिखाई दी, लेकिन इसके साथ ही वातावरण में धुआं भी फैलता चला गया। आधी रात के बाद तक कई इलाकों में लगातार पटाखे छोड़े जाते रहे। सुबह होने तक इसका असर हवा की गुणवत्ता पर दिखाई दिया। मेरठ के अलावा आसपास के जिलों में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ा रहा। सोमवार सुबह मेरठ का एक्यूआई 318, बागपत का 293, गाजियाबाद का 353 और मुजफ्फरनगर का 222 दर्ज किया गया।

