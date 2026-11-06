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मेरठ: एमडीए में पांचवें दिन भी जारी रहा किसानों का धरना

Mohd Mustakim

Updated Fri, 06 Nov 2026 09:42 PM IST Updated Fri, 06 Nov 2026 09:42 PM IST







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एमडीए में अपनी मांगों को लेकर संयुक्त किसान संघर्ष समिति का धरना शुक्रवार को पांचवें दिन भी जारी रहा। किसानों ने एमडीए के खिलाफ नारेबाजी की। जय जवान जय किसान के नारे लगाए। ... और पढ़ें

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