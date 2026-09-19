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मेरठ: एमडीए में कर्मचारी संगठन के वार्षिक चुनाव में प्रत्याशियों के लिए बूथ लगाकर वोट मांगते कर्मचारी

Dimple Sirohi

Updated Sat, 19 Sep 2026 04:29 PM IST Updated Sat, 19 Sep 2026 04:29 PM IST







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मेरठ विकास प्राधिकरण (एमडीए) में मेरठ प्राधिकरण कर्मचारी संगठन के वार्षिक चुनाव के दौरान कर्मचारियों ने अपने-अपने प्रत्याशियों के समर्थन में बूथ लगाए। कर्मचारी बूथ पर प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते नजर आए। ... और पढ़ें

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