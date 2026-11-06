{"_id":"6aedfc373068cd0242046efb","slug":"video-meerut-crowds-throng-for-dhanteras-shopping-traffic-jam-on-sharda-road-2026-11-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: धनतेरस पर खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़, शारदा रोड पर लगा जाम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

धनतेरस की खरीदारी के लिए शुक्रवार को देर रात तक शारदा रोड पर खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ी रही। लोग बर्तन, सोना-चांदी, कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने पहुंचे। भीड़ बढ़ने से शारदा रोड पर देर रात तक जाम की स्थिति बनी रही। लोगों को आने-जाने में काफी परेशानी हुई, लेकिन खरीदारी का उत्साह कम नहीं हुआ।

... और पढ़ें