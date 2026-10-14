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नीला ड्रम हत्याकांड: मुस्कान और साहिल को मृत्युदंड, सौरभ की मां बोलीं- ऐसे अपराध की यही सजा, छोटी बेटी को अपनाने से किया इनकार

Dimple Sirohi

Updated Wed, 14 Oct 2026 04:44 PM IST Updated Wed, 14 Oct 2026 04:44 PM IST







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मेरठ के चर्चित नीला ड्रम हत्याकांड में मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को मृत्युदंड सुनाए जाने के बाद सौरभ राजपूत की मां ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ऐसे अपराध करने वालों को मृत्युदंड मिलना ही चाहिए। पोतियों को लेकर उन्होंने कहा कि बड़ी बेटी को उसके नाना-नानी अपने पास रखेंगे तो परिवार उसे अपना लेगा। वहीं, मुस्कान के साथ जेल में रह रही छोटी बच्ची को अपनाने और उसका डीएनए टेस्ट कराने से उन्होंने इनकार किया। उनका कहना है कि छोटी बच्ची साहिल की है। ... और पढ़ें

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