सौरभ हत्याकांड: अभियोजन ने मांगी फांसी, बचाव पक्ष ने बेटियों के भविष्य की दी दलील, सजा पर फैसला जल्द

अभियोजन पक्ष ने कहा- अपराध की गंभीरता को देखते हुए मिले कड़ी सजा

जिला शासकीय अधिवक्ता कृष्ण कुमार चौबे ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए अदालत से दोनों दोषियों को मौत की सजा देने की मांग की। अभियोजन पक्ष ने वारदात की क्रूरता, पति-पत्नी के रिश्ते में विश्वासघात और शव को छिपाने के लिए अपनाए गए तरीके को अपनी दलीलों का आधार बनाया।



अभियोजन की दलील के मुताबिक, मुस्कान ने सौरभ राजपूत से प्रेम विवाह किया था, लेकिन बाद में साहिल शुक्ला के साथ मिलकर उसकी हत्या की। अभियोजन पक्ष ने अदालत के सामने यह भी रखा कि हत्या के बाद सौरभ के शव के टुकड़े किए गए और उन्हें नीले ड्रम में छिपाने के लिए सीमेंट का इस्तेमाल किया गया।



अभियोजन पक्ष का कहना था कि मामले की गंभीरता को देखते हुए ऐसी सजा दी जानी चाहिए, जिससे समाज में कानून के प्रति भरोसा मजबूत हो और गंभीर अपराधों के खिलाफ कड़ा संदेश जाए।