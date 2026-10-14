सौरभ हत्याकांड: मुस्कान-साहिल की सजा पर फैसला कुछ देर में, कोर्ट में दोनों पक्षों के वकीलों की हुई तीखी बहस
सौरभ राजपूत हत्याकांड में मुस्कान और साहिल की सजा पर आज फैसले की घड़ी है। अदालत में दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी-अपनी दलीलें रखीं। कचहरी परिसर में हलचल जारी है, अदालत के अंतिम आदेश पर सभी की निगाहें टिकीं हैं।
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मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में दोषी ठहराए गए मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला की सजा पर बुधवार को फैसला सुनाया जाना है। फैसले की घड़ी नजदीक आते ही मेरठ कचहरी में हलचल बढ़ गई। सुबह से ही मामले को लेकर चर्चा होती रही और अदालत में दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं। अब सबकी निगाहें न्यायालय के अंतिम आदेश पर टिकी हैं।
इस चर्चित हत्याकांड ने मेरठ ही नहीं, बल्कि प्रदेशभर में लोगों का ध्यान खींचा था। मामले की जांच, पुलिस की ओर से जुटाए गए साक्ष्य और अदालत में हुई सुनवाई लगातार चर्चा में रहे हैं। अब दोषियों की सजा को लेकर होने वाली कार्यवाही पर लोगों की उत्सुकता बढ़ गई है।
बुधवार को सजा के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने न्यायालय के सामने अपना पक्ष रखा। वकीलों ने मामले के विभिन्न पहलुओं पर तर्क दिए और अदालत का ध्यान अपने-अपने पक्ष के आधारों की ओर खींचा।
सुनवाई के दौरान सजा को लेकर हुई बहस पर सबकी नजर रही। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अब अदालत के निर्णय का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि, अदालत के अंतिम आदेश और उसमें दर्ज निष्कर्ष ही यह स्पष्ट करेंगे कि दोनों दोषियों को क्या सजा दी जाती है।
सौरभ राजपूत हत्याकांड अपनी गंभीरता और मामले से जुड़े घटनाक्रम के कारण लंबे समय से चर्चा में रहा है। पुलिस जांच के दौरान सामने आए तथ्यों और साक्ष्यों को अभियोजन पक्ष ने अदालत के समक्ष रखा। सुनवाई के विभिन्न चरणों के बाद अदालत ने मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को दोषी ठहराया था।
अब मामला सजा तय किए जाने के चरण में है। ऐसे में अदालत में रखी गई दलीलों और न्यायिक प्रक्रिया के अगले कदम पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं।
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कचहरी में फैसले को लेकर उत्सुकता, अंतिम आदेश का इंतजार
बुधवार को कचहरी परिसर में मामले को लेकर चर्चाएं होती रहीं। लोग यह जानने के लिए उत्सुक रहे कि अदालत दोनों दोषियों को क्या सजा सुनाएगी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सुनवाई से जुड़ी हर जानकारी पर नजर रखी जा रही है।
फिलहाल, सौरभ हत्याकांड में सजा को लेकर अदालत के अंतिम आदेश का इंतजार है। न्यायालय का निर्णय सामने आने के बाद ही सजा से जुड़ी स्थिति स्पष्ट होगी।