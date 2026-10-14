सौरभ हत्याकांड: मुस्कान-साहिल की सजा पर फैसला कुछ देर में, कोर्ट में दोनों पक्षों के वकीलों की हुई तीखी बहस

मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में दोषी ठहराए गए मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला की सजा पर बुधवार को फैसला सुनाया जाना है। फैसले की घड़ी नजदीक आते ही मेरठ कचहरी में हलचल बढ़ गई। सुबह से ही मामले को लेकर चर्चा होती रही और अदालत में दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं। अब सबकी निगाहें न्यायालय के अंतिम आदेश पर टिकी हैं।

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इस चर्चित हत्याकांड ने मेरठ ही नहीं, बल्कि प्रदेशभर में लोगों का ध्यान खींचा था। मामले की जांच, पुलिस की ओर से जुटाए गए साक्ष्य और अदालत में हुई सुनवाई लगातार चर्चा में रहे हैं। अब दोषियों की सजा को लेकर होने वाली कार्यवाही पर लोगों की उत्सुकता बढ़ गई है।