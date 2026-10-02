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मेरठ: भाई हरजिंदर सिंह ने अमृत वाणी का पाठ कर संगत को निहाल किया

Mohd Mustakim

Updated Fri, 02 Oct 2026 08:30 PM IST Updated Fri, 02 Oct 2026 08:30 PM IST







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वीर खालसा दल की और से गुरु तेग बहादुर स्कूल में अमृत रस समागम का आयोजन किया जा रहा है। शुक्रवार को यूके से आए निरवैर खालसा दल के भाई हरजिंदर सिंह ने अमृत वाणी का पाठ कर संगत को निहाल कर दिया। इस मौके हजारों श्रद्धालु मौजूद रहे। ... और पढ़ें

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