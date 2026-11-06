मेरठ: बेगमपुल व्यापार संघ के दिवाली मेले का शुभारंभ, व्यापारियों को दी दिवाली की शुभकामनाएं

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बेगमपुल व्यापार संघ की ओर से दिवाली मेले का भव्य आयोजन किया जा रहा है। शुक्रवार को शुभारंभ मुख्य अतिथि सीडीओ नूपुर गोयल ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इस अवसर पर महापौर हरिकांत अहलूवालिया, पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल, विनीत शारदा अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में व्यापारी और व्यापार संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे। मेले में दीपावली के त्योहार को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। अतिथियों ने आयोजन की सराहना करते हुए व्यापारियों को पर्व की शुभकामनाएं दीं।

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