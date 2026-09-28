{"_id":"6abab05420d071d74c07315f","slug":"video-meerut-announcement-to-recite-hanuman-chalisa-outside-kesarganj-mosque-police-stepped-up-security-late-at-night-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: केसरगंज मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की घोषणा, देर रात पुलिस ने बढ़ाया पहरा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

केसरगंज मंडी स्थित मस्जिद को लेकर पुलिस-प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर आ गया। सोमवार देर रात यहां सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। गाजियाबाद के हिंदू दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी व ललित शर्मा की ओर से मंगलवार को मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पाठ पढ़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद पुलिस ने एहतियात के तौर पर मस्जिद के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी। वहीं, मस्जिद के मुतवल्ली जुबेर ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की।

... और पढ़ें