मेरठ: व्यापारी नेता शैंकी वर्मा ने खून से लिखी चिट्टी पीएम को भेजी, सेंट्रल मार्केट को बचाने की लगाई गुहार

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शास्त्रीनगर सेंट्रल मार्केट में सील किए जा चुके 44 में से 18 भवनों को ध्वस्त करने की तैयारी शुरू हो गई है। व्यापारी लगातार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से बाजार को बचाने की गुहार लगा रहे हैं। मेरठ व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष शैंकी वर्मा ने खून से प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर बाजार को बचाने की गुहार लगाई है।

शैंकी वर्मा का कहना है कि ध्वस्तीकरण से हजारों व्यापारी बेरोजगार हो गए हैं। शहर के अन्य भागों में भी सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का खतरा मंडरा रहा है। वहीं चंदे के लिए जमा किए गए दो करोड़ रुपये को लेकर एक बार फिर से व्यापारी आमने-सामने आ गए हैं। कई व्यापारी जहां चंदे के लिए दिए गए पैसे वापस मांग रहे हैं तो कुछ आत्मदाह तक की चेतावनी दे रहे हैं।



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दूसरी ओर अब सेंट्रल मार्केट में 18 भवनों को ध्वस्त करने को लेकर मंथन चालू हो गया है। आवास एवं विकास परिषद ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर 21 सितंबर को हुई सुनवाई में स्थिति साफ की थी। परिषद ने सील की गई 44 संपत्तियों में से 20 में अवैध निर्माण पूरी तरह से ध्वस्त करने का दावा किया है।



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97 पृष्ठ की रिपोर्ट में बताया गया कि 44 में से आठ संपत्तियों में 50 से 75 प्रतिशत तक, आठ संपत्तियों में 25 से 50 प्रतिशत तक और शेष आठ में केवल 25 प्रतिशत तक अवैध निर्माण को हटाया गया है। इसके अलावा 201 संपत्तियां हैं जिनमें सेटबैक की जगह पर अवैध निर्माण हुआ है, इनमें 63 में पूरा अवैध निर्माण हटाया जा चुका है।



इनमें 138 में प्रक्रिया अभी चल रही है। प्रभावित लोगों के पुनर्वास को लेकर भी योजना बनाने का उल्लेख किया गया है। उल्लेखनीय है कि 21 सितंबर की सुनवाई में मेरठ विकास प्राधिकरण ने जोन ए के 16726 अवैध निर्माण की सूची रखी थी। इस पर कोर्ट ने सभी को सील करने के आदेश दिए थे। अब मामले में 9 दिसंबर को सुनवाई होनी है।

उप आवास आयुक्त अनिल कुमार सिंह का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अनुपालन लगातार कराया जा रहा है। उधर, कुछ व्यापारियों ने बताया कि उनकी गुप्त बैठक हुई है, जिसमें सभी की धनराशि मंगलवार को वापस करने पर सहमति बनी है।

