मेरठ: मां के दफीने में शामिल होने जा रही बेटी की मौत, रास्ते में आए गोवंश से टकराई बाइक; भतीजा घायल

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मां की मौत की सूचना मिलने पर मढ़ियाई गांव जा रही पौहल्ली निवासी अफशा (44) की रविवार को सड़क हादसे में मौत हो गई। दौराला-सरधना मार्ग पर मछरी गांव के सामने अचानक सड़क पर आए निराश्रित पशु से उनकी बाइक टकरा गई। हादसे में अफसा गंभीर रूप से घायल हो गईं, जबकि बाइक चला रहे उनके भतीजे मईनूद्दीन को मामूली चोट आई। अस्पताल में उपचार के दौरान अफसा ने दम तोड़ दिया। सोमवार को गमगीन माहौल में उनके शव को सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया।

सरधना स्थित पौहल्ली गांव निवासी अफशा पत्नी शकील रविवार को मवाना थाना क्षेत्र के बिसौला गांव में रिश्तेदारी में आयोजित बच्चे के नामकरण कार्यक्रम में शामिल होने गई थीं। कार्यक्रम में पहुंचने के कुछ देर बाद उन्हें मढ़ियाई गांव में लंबे समय से बीमार चल रही अपनी मां की मौत की सूचना मिली। मां की मौत की खबर सुनते ही वह अपने भतीजे मयनूद्दीन के साथ बाइक से मढ़ियाई गांव के लिए रवाना हो गईं।

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बताया गया कि बाइक चालक ने हेलमेट पहन रखा था। जैसे ही वे दौराला थाना क्षेत्र में दौराला-सरधना मार्ग पर मछरी गांव के सामने पहुंचे, तभी अचानक सड़क पर निराश्रित पशु आ गया। बाइक चालक कुछ समझ पाता, इससे पहले ही बाइक पशु से टकरा गई। टक्कर लगने से अफशा सड़क पर गिर गईं और उनके सिर में गंभीर चोट आई, जबकि मईनूद्दीन को मामूली चोट लगी।



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