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गंगा एक्सप्रेसवे पर मंगलवार दोपहर अमरोहा लौट रही सरकारी एंबुलेंस अचानक आग का गोला बन गई। खड़खड़ी टोल प्लाजा से कुछ मीटर आगे एंबुलेंस की वायरिंग में आग लग गई। चालक और ईएमटी (इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन) ने सूझबूझ दिखाते हुए समय रहते वाहन से बाहर निकलकर जान बचाई। कुछ ही देर में आग ने पूरी एंबुलेंस को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना पर पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक एंबुलेंस पूरी तरह जल चुकी थी।

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