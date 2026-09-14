Meerut: गणेश चतुर्थी पर की गई भगवान गणेश की आराधना

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मेरठ। हस्तिनापुर कस्बे के रामलीला मैदान में भारतीय पांडव सेना के तत्वावधान में चल रहे गणेश चतुर्थी महोत्सव के तीसरे दिन सोमवार को धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने विधि-विधान के साथ भगवान गणेश की पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि की कामना की। इस दौरान पूरे पंडाल में गणपति बप्पा मोरया के जयकारे गूंजते रहे।

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