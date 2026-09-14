मेरठ: खरखौदा में खड़ंजे पर मिला युवक का शव, गला दबाकर हत्या की आशंका; शनिवार से लापता था सुमित

शनिवार शाम से था लापता

परिजनों के अनुसार सुमित अविवाहित था और खेती-बाड़ी करने के साथ किराये पर ट्रैक्टर चलाकर खेतों की जुताई करता था। शनिवार शाम वह अचानक घर से लापता हो गया था। परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला।



अब उसका शव मिलने के बाद पुलिस शनिवार शाम से उसके संपर्क में रहे लोगों और उसकी गतिविधियों की जानकारी जुटा रही है।



मारपीट के बाद गला दबाकर हत्या की आशंका

पुलिस के अनुसार, सुमित के शरीर पर जगह-जगह चोट के निशान मिले हैं। नाक और मुंह से खून निकल रहा था। प्रारंभिक जांच में गला दबाकर हत्या किए जाने की आशंका जताई गई है।



पुलिस को यह भी शक है कि हत्या किसी दूसरी जगह की गई और इसके बाद शव को धनतला के जंगल में लाकर खड़ंजे पर फेंका गया। शव को बाइक से लाकर यहां फेंके जाने की संभावना भी जांची जा रही है। सुमित के दोनों पैरों पर घिसने के निशान मिले हैं।