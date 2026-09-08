{"_id":"6aa047ee7dc6fffeb40cf7fe","slug":"video-hastinapur-waterlogging-at-bhimkund-tiraha-after-rain-mud-makes-commuting-difficult-for-passersby-2026-09-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: हस्तिनापुर के भीमकुंड तिराहे पर बारिश के बाद जलभराव, कीचड़ से राहगीरों की बढ़ी परेशानी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हस्तिनापुर में दो दिनों से हुई बारिश के बाद कस्बे से चांदपुर जाने वाले संपर्क मार्ग पर भीमकुंड तिराहे के पास जलभराव की स्थिति बनी हुई है। बारिश थमने के बाद भी पानी कम नहीं हुआ। मार्ग पर कीचड़ और जलभराव के कारण राहगीरों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़क के निचले हिस्से में पानी जमा होने से दोपहिया वाहन चालकों को विशेष दिक्कत हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के दौरान इस स्थान पर अक्सर जलभराव हो जाता है।

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