मेरठ: खरखौदा में पुलिस हिरासत में आरोपी ने शौचालय में पीया टॉयलेट क्लीनर, हालत गंभीर; 72 घंटे निगरानी में
खरखौदा में बाइक चोरी के मामले में हिरासत में लिए गए आरोपी विपिन ने पुलिसकर्मी की मौजूदगी में शौचालय में टॉयलेट क्लीनर पी लिया। हालत बिगड़ने पर उसे मेरठ रेफर किया गया, जहां 72 घंटे निगरानी में उपचार चल रहा है।
विस्तार
खरखौदा थानाक्षेत्र में मंगलवार को धीरखेड़ा चौकी पर बड़ी घटना घट गई। बाइक चोरी के मामले में पुलिस हिरासत में लिए गए आरोपी ने पुलिसकर्मी की मौजूदगी में शौचालय के भीतर रखा टॉयलेट क्लीनर पी लिया। जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। पुलिसकर्मी उसे आनन-फानन एनसीआर मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे मेरठ रेफर कर दिया। इसके बाद उसे मेरठ के जगदंबा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 72 घंटे की निगरानी में गहन उपचार चल रहा है।
बाइक चोरी की जांच में हिरासत में लिए गए थे तीन आरोपी
पुलिस के अनुसार करीब एक सप्ताह पहले नयागांव निवासी राजीव की बाइक गांव से चोरी हो गई थी। उसकी तहरीर पर पुलिस ने जांच शुरू की। गांव में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और अन्य सुरागों के आधार पर पुलिस गाजियाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के ईसापुर गांव तक पहुंची।
ऑनलाइन भुगतान से आरोपियों तक पहुंची पुलिस
पुलिस के मुताबिक जांच में पता चला कि ईसापुर निवासी दो युवकों ने गांव की एक दुकान से सामान खरीदा था और उसका भुगतान ऑनलाइन किया था। इसी भुगतान के आधार पर पुलिस ने दोनों युवकों की पहचान कर उन्हें हिरासत में लिया।
पुलिस पूछताछ में दोनों युवकों ने बाइक चोरी करने की बात स्वीकार की। पूछताछ के दौरान मसूरी थाना क्षेत्र के नूरपुर गांव निवासी विपिन का नाम भी सामने आया। पुलिस के अनुसार चोरी की बाइक दोनों युवकों ने विपिन को बेची थी और आरोप है कि विपिन ने बाइक को काट दिया था।
धीरखेड़ा चौकी पर चल रही थी पूछताछ
पुलिस ने सोमवार को दोनों युवकों के साथ विपिन को भी हिरासत में लिया था। तीनों को धीरखेड़ा पुलिस चौकी लाकर पूछताछ की जा रही थी।
शौचालय में जाने के बाद हार्पिक पीने का आरोप
पुलिस के मुताबिक मंगलवार सुबह करीब चार बजे विपिन ने शौचालय जाने की बात कही। एक पुलिसकर्मी उसे शौचालय लेकर गया। आरोप है कि शौचालय के अंदर विपिन ने वहां रखा हार्पिक पी लिया।
तबीयत बिगड़ते ही अस्पताल ले गई पुलिस
हार्पिक पीने के कुछ ही देर बाद विपिन की हालत बिगड़ने लगी। पुलिसकर्मी ने तुरंत अधिकारियों को सूचना दी और उसे पास के एनसीआर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने मेरठ रेफर कर दिया। इसके बाद पुलिस ने उसे मेरठ के जगदंबा अस्पताल में भर्ती कराया।
72 घंटे निगरानी में रखा गया
चिकित्सकों के अनुसार विपिन की हालत गंभीर बनी हुई है। उसे 72 घंटे तक गहन चिकित्सा केंद्र में निगरानी में रखा गया है। पुलिस की निगरानी में उसका उपचार जारी है।
तालाब से बाइक के कटे हिस्से बरामद करने में जुटी पुलिस
पुलिस के अनुसार पूछताछ में तीनों आरोपियों की भूमिका सामने आई है। उनकी निशानदेही पर नूरपुर स्थित एक तालाब से काटी गई बाइक के पुर्जे और अन्य सामान बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि आरोपी की हालत में सुधार होने के बाद उससे आगे पूछताछ की जाएगी और मामले में कार्रवाई जारी रखी जाएगी।