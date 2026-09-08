मेरठ: खरखौदा में पुलिस हिरासत में आरोपी ने शौचालय में पीया टॉयलेट क्लीनर, हालत गंभीर; 72 घंटे निगरानी में

खरखौदा थानाक्षेत्र में मंगलवार को धीरखेड़ा चौकी पर बड़ी घटना घट गई। बाइक चोरी के मामले में पुलिस हिरासत में लिए गए आरोपी ने पुलिसकर्मी की मौजूदगी में शौचालय के भीतर रखा टॉयलेट क्लीनर पी लिया। जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। पुलिसकर्मी उसे आनन-फानन एनसीआर मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे मेरठ रेफर कर दिया। इसके बाद उसे मेरठ के जगदंबा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 72 घंटे की निगरानी में गहन उपचार चल रहा है।

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बाइक चोरी की जांच में हिरासत में लिए गए थे तीन आरोपी

पुलिस के अनुसार करीब एक सप्ताह पहले नयागांव निवासी राजीव की बाइक गांव से चोरी हो गई थी। उसकी तहरीर पर पुलिस ने जांच शुरू की। गांव में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और अन्य सुरागों के आधार पर पुलिस गाजियाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के ईसापुर गांव तक पहुंची।