सीसीएसयू मेरठ: दुर्गा भाभी हॉस्टल में छत से टपक रहा पानी, अव्यवस्थाओं से परेशान छात्राएं धरने पर बैठीं, हंगामा

साफ-सफाई और मूलभूत सुविधाओं पर भी नाराजगी

छात्राओं ने पानी टपकने के अलावा साफ-सफाई और अन्य मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी नाराजगी जताई। उन्होंने हॉस्टल की छत और कमरों की तत्काल मरम्मत कराने की मांग की है। छात्राओं ने चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।



बीटेक छात्रों ने भी हॉस्टल की व्यवस्थाओं पर जताया विरोध

इसी दिन सीसीएसयू के बीटेक के छात्र-छात्राओं ने भी हॉस्टल की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर कुलपति कार्यालय पर हंगामा करते हुए धरना दिया। छात्रों का आरोप था कि हॉस्टल में एक कमरे में जबरन तीन विद्यार्थियों को रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है।