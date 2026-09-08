हरियाणवी सिंगर की हत्या: गोगी गैंग के नए नाम ने चौंकाया, 15 सोशल मीडिया अकाउंट बंद, परिवार की सुरक्षा बढ़ाई

1 of 8 अंकित बालियान हत्याकांड - फोटो : अमर उजाला







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2 of 8 अंकित हत्याकांड - फोटो : अमर उजाला

पुलिस की जांच में विदेश कनेक्शन के संकेत

पुलिस के अनुसार हत्याकांड से जुड़े लोगों और संदिग्धों की गतिविधियां केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं हैं। जांच में कुछ लोगों की लोकेशन कभी कनाडा, कभी अमेरिका और कभी यूरोप में मिलने की जानकारी सामने आई है।



इसी कड़ी में अब साहू की भूमिका की भी जांच की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि साहू कौन है, मूल रूप से कहां का रहने वाला है और उसका गिरोह के सदस्यों से किस तरह का संपर्क रहा है।

3 of 8 अंकित बालियान हत्याकांड, वायरल पोस्ट - फोटो : अमर उजाला

स्थानीय नेटवर्क से लेकर विदेश बैठे लोगों तक जांच

पुलिस साहू के संपर्क में रहने वाले लोगों और उसके संभावित नेटवर्क की भी पड़ताल कर रही है। जांच का फोकस यह पता लगाने पर है कि विदेश में बैठे लोग स्थानीय स्तर पर किन-किन लोगों के संपर्क में थे और क्या अंकित हत्याकांड में उनका कोई सीधा या अप्रत्यक्ष संबंध था।



एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि गोगी गैंग के कुछ अन्य सदस्यों के भी विदेश में बैठकर नेटवर्क चलाने की संभावना है। इस दिशा में जानकारी जुटाई जा रही है और गिरोह से जुड़े सभी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी।

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4 of 8 अंकित बालियान के घर पहुंचे मासूम शर्मा - फोटो : अमर उजाला

सत्यम के नाम से बने 15 सोशल मीडिया अकाउंट बंद

उधर, अंकित हत्याकांड में वांछित एक लाख रुपये के इनामी शार्प शूटर सत्यम के नाम से बनाए गए फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट पर भी पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है।



पुलिस के अनुसार सत्यम के नाम से संचालित करीब 15 सोशल मीडिया अकाउंट बंद कराए गए हैं। इनमें से कई अकाउंट भारत में भी ब्लॉक कराए गए हैं।

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5 of 8 अंकित बालियान की पत्नी सीमा - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी