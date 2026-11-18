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हस्तिनापुर। मखदूमपुर गंगा तट पर कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान मेले की तैयारियां तेज हो गई हैं। गंगा किनारे धीरे-धीरे तंबुओं का शहर बसने लगा है। अधिकारियों और कर्मचारियों के शिविरों के साथ झूले, हिंडोले और खेल-तमाशों की दुकानें सजने लगी हैं। बुधवार को झूले और हिंडोले शुरू करने की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गईं। देवोत्थान एकादशी पर पूजन के साथ मेले में श्रद्धालुओं की चहल-पहल बढ़ने की उम्मीद है। वहीं, मेला स्थल पर उड़ रही धूल से राहत दिलाने के लिए टैंकरों से पानी का छिड़काव कराया जा रहा है।

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