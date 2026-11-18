इसके बाद जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मामले में दोषी पाए जाने वालों के प्रति सख्ती बरती जाएगी। उधर छात्र प्रतिनिधि अक्षय बैंसला ने छात्रों पर लगाए जा रहे आरोपों को निराधार बताते हुए आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि कुछ कर्मचारी अपने कृत्य को उचित ठहराने के लिए गलत तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं। छात्रों से जुड़े ऑडियो और वीडियो को भी भ्रामक तरीके से प्रसारित कर मूल मुद्दे से ध्यान हटाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तथ्यों को सामने लाने की मांग से छात्र पीछे नहीं हटेंगे।