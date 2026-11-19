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मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान 13 साल पहले फुगाना गांव में डकैती और आगजनी के मामले में आठ आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया गया। वादी और गवाह पक्षद्रोही हो गए। विशेष न्यायालय/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) के पीठासीन अधिकारी डॉ. विजय कुमार ने फैसला सुनाया।

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सात सितंबर 2013 को नंगला मंदौड़ पंचायत के बाद थाना फुगाना के गांव फुगाना में तनाव की स्थिति बन गई थी। गांव के ही वादी नौशाद ने शामली के कैराना स्थित राहत शिविर में पुलिस को तहरीर दी कि आठ सितंबर की रात सवा नौ बजे बिलेंद्र जोगी समेत 15 हमलावरों ने उनके घर पर हमला किया।



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अवैध और लाइसेंसी हथियारों से फायरिंग की। घर से एक तौला सोना, आधा किलो चांदी और 25 हजार रुपये लूट लिए। पुलिस ने 24 सितंबर को प्राथमिकी दर्ज की। एसआईटी ने जांच के बाद आठ आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया।



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प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायालय/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) में हुई। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सोराज मलिक ने पैरवी की। उन्होंने बताया कि वादी और तथ्य के तीनों गवाह पक्षद्रोही हो गए। अदालत ने साक्ष्य के अभाव में आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है।



ये आरोपी हुए दोषमुक्त

फुगाना गांव निवासी बिलेंद्र जोगी, नीरज, विनोद, संजय, श्रीनिवास, सुभाष, रोशन और गुड्डू को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया गया।



मुकदमे में कब क्या हुआ

08 सितंबर 2013 : फुगाना में डकैती और आगजनी की घटना।

24 सितंबर 2013 : शामली के कैराना में प्राथमिकी दर्ज।

03 अक्तूबर 2015 : मामला सत्र न्यायालय के सुपुर्द हुआ।

20 अक्तूबर 2016 : आरोपियों पर आरोप तय किए गए।

08 अक्तूबर 2026 : साक्ष्य का अवसर समाप्त किया।