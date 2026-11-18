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विज्ञापन सूरजकुंड स्थित महापौर कैंप कार्यालय को तोड़कर अब यहां एक व्यावसायिक भवन का निर्माण किया जाएगा। शासन से स्वीकृति मिलने के बाद इस परियोजना की कवायद तेज हो गई है। कार्यदायी संस्था सीएंडडीएस की ओर से डीपीआर तैयार कर लिया है। जल्द ही लखनऊ में नगर विकास विभाग में समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। डिजाइन पर मुहर लगने के बाद निर्माण कार्य के लिए ठेका एजेंसी के चयन के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

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नगर निगम का नया कार्यालय शास्त्रीनगर नई सड़क पर बनकर तैयार हो गया है। इसमें महापौर और नगर आयुक्त के बड़े कार्यालय बनाए गए हैं। इसके बाद महापौर हरिकांत अहलूवालिया ने ही खुद ही यह सुझाव दिया था कि सूरजकुंड स्थित महापौर कैंप कार्यालय में व्यावसायिक भवन बनाया जाए ताकि शहर के व्यापारियों को लाभ मिल सके। सकारात्मक सोच के साथ विकास कार्य होंगे। इसके बाद नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने डीपीआर तैयार करने का कार्य संस्था सीएंडडीएस को सौंपा था। इसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है।



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इस प्रस्ताव में दो बेसमेंट सहित चार मंजिला भवन का निर्माण किया जाएगा। इसकी प्रारंभिक डिजाइन तैयार कर ली गई है। व्यावसायिक भवन में 151 वाहनों के पार्किंग की सुविधा होगी। इसमें 100 कारें और 51 दोपहिया वाहन खड़े किए जा सकेंगे। कुल 224 दुकानें बनाई जाएंगी। प्रथम तल 49 दुकानें, द्वितीय तल पर 49 दुकानें, तृतीय व चतुर्थ तल पर 63-63 दुकानें होंगी।