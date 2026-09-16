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मेरठ की खटीक बस्ती में निशुल्क चिकित्सा शिविर, करीब 100 मरीजों की जांच और दवाइयां वितरित

Dimple Sirohi

Updated Wed, 16 Sep 2026 12:59 PM IST Updated Wed, 16 Sep 2026 12:59 PM IST







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मेरठ के सदर रविंद्रपुरी स्थित खटीक बस्ती में निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में करीब 100 मरीजों की जांच की गई और उन्हें निशुल्क दवाइयां भी वितरित की गईं। शिविर में पहुंचे लोगों ने स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने पर सीएमओ का आभार जताया। जरूरतमंद लोगों ने शिविर का लाभ उठाया। ... और पढ़ें

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