मेरठ: मांगों पर सहमति के बाद ही जमीन देंगे किसान, प्रशासन ने 60 प्रतिशत किसानों से मांगा मांग पत्र

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मेरठ के खरखौदा क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे किनारे प्रस्तावित औद्योगिक गलियारे के दूसरे चरण के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों और प्रशासन के बीच वार्ता हुई। किसानों ने मांगें स्वीकार होने तक सहमति पत्र देने से इनकार किया। एडीएम प्रशासन विजयवर्धन तोमर के नेतृत्व में पहुंची समिति ने अधिग्रहण में शामिल करीब 60 प्रतिशत किसानों से 10 दिन में उनकी मांगों का विस्तृत ब्योरा मांगकर शासन को भेजने की बात कही। शासन की सहमति के बाद ही आगे की प्रक्रिया बढ़ाने पर सहमति बनी।

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