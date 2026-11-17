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मेरठ के वेस्टर्न रोड स्थित जीटीबी स्कूल में मंगलवार को टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट में डीपीएम बहसूमा और जीटीबी स्कूल की टीमों के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए डीपीएम बहसूमा की टीम ने दो विकेट के नुकसान पर 46 रन बना लिए। वहीं, जीटीबी स्कूल के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा। दोनों टीमों के खिलाड़ियों में मुकाबले को लेकर उत्साह देखने को मिला।

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