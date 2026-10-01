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सेंट फ्रांसिस कान्वेंट स्कूल में CISCE नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के बीच मुकाबला

Dimple Sirohi

Updated Thu, 01 Oct 2026 05:48 PM IST Updated Thu, 01 Oct 2026 05:48 PM IST







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मेरठ के सेंट फ्रांसिस कान्वेंट स्कूल में 1 से 3 अक्टूबर तक CISCE नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता के दौरान कर्नाटक और उत्तर प्रदेश की टीमों के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। ... और पढ़ें

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