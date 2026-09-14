{"_id":"6aa827fbf2aa221b2400d6f2","slug":"video-children-showed-talent-in-ganesh-mahotsav-were-enthralled-with-cultural-presentations-2026-09-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"Meerut: गणेश महोत्सव में बच्चों ने दिखाई प्रतिभा, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से मन मोहा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ। हस्तिनापुर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर रामलीला मैदान में आयोजित गणेश महोत्सव में बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में बच्चों की प्रस्तुतियों को देखकर दर्शकों ने तालियां बजाकर उनका उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में बच्चों ने गीत, नृत्य और अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं।

... और पढ़ें