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कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में शिव चौक पर छठी महोत्सव का आयोजन, श्रद्धालुओं को वितरित किया कढ़ी-चावल का प्रसाद

Dimple Sirohi

Updated Tue, 08 Sep 2026 11:07 PM IST Updated Tue, 08 Sep 2026 11:07 PM IST







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मेरठ में कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से टैंक स्थित शिव चौक पर छठी महोत्सव मनाया गया। इस दौरान भगवान श्रीकृष्ण की पूजा-अर्चना के साथ धार्मिक आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। आयोजन के बाद श्रद्धालुओं को कढ़ी-चावल का प्रसाद वितरित किया गया। इस दौरान पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल से सराबोर रहा। ... और पढ़ें

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