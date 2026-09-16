मेरठ में आजाद समाज पार्टी का प्रदर्शन, चंद्रशेखर आजाद को बुलेटप्रूफ जैकेट देने और महंगाई पर उठाई मांगें

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मेरठ में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने पार्टी अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को बुलेटप्रूफ जैकेट उपलब्ध कराने की मांग की। हालिया रिपोर्टों में भी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा को लेकर मांगें उठाए जाने की जानकारी सामने आई है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने महंगाई समेत अन्य मुद्दों को लेकर भी अपनी मांगें रखीं और जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा।

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