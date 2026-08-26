VIDEO: ट्रेन के साथ घिसट रहा था यात्री, सिपाही ने दिखाई जांबाजी; ऐसे बचाई जान

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मथुरा जंक्शन पर जीआरपी के एक जवान की सतर्कता और साहस ने यात्री की जान बचा ली। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के साथ घिसट रहे यात्री को हेड कांस्टेबल सुरजीत कुमार ने अपनी जान की परवाह किए बिना सुरक्षित खींच लिया। उनकी तत्परता से बड़ा हादसा टल गया। घटना बुधवार को प्लेटफॉर्म संख्या नौ पर हुई। हेड कांस्टेबल सुरजीत कुमार ड्यूटी पर तैनात थे। इसी दौरान लालकुआं-राजकोट स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म से रवाना होने लगी। एक यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वह ट्रेन के साथ घिसटने लगा। स्थिति को भांपते ही सुरजीत कुमार ने तुरंत यात्री की ओर दौड़ लगाई। उन्होंने बिना समय गंवाए यात्री को पकड़ लिया और पूरी ताकत से प्लेटफॉर्म की ओर खींच लिया। कुछ ही पल की देरी यात्री की जान पर भारी पड़ सकती थी। जीआरपी जवान की सूझबूझ से यात्री सुरक्षित बच गया। घटना के बाद मौके पर मौजूद यात्रियों ने जीआरपी जवान की बहादुरी की जमकर सराहना की। यात्रियों ने कहा कि सुरजीत कुमार ने जिस तत्परता से कार्रवाई की, वह काबिल-ए-तारीफ है। जीआरपी की सतर्कता और मुस्तैदी से एक अनहोनी टल गई।

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