दो महीने से नहीं मिला वेतन: मथुरा में सीडीओ की गाड़ी के आगे खड़े हो गए पीआरडी जवान, इस शर्त पर छोड़ा रास्ता

विज्ञापन

राजीव भवन में करीब दो दर्जन पीआरडी जवान एकत्रित हुए और मुख्य विकास अधिकारी डॉ. पूजा गुप्ता की गाड़ी का रास्ता रोक दिया। जवानों ने बताया कि करीब दो माह पूर्व उनके अधिकारी के सेवानिवृत्त होने के बाद पद रिक्त हो गया था। रिक्त पद का अतिरिक्त कार्यभार उपयुक्त मनरेगा को सौंपा गया था, लेकिन उन्होंने पदभार संभालने और कोई कार्य करने से इनकार कर दिया। इसके चलते पीआरडी जवानों सहित अन्य कर्मचारियों का दो माह से वेतन भुगतान नहीं हो सका है।पीआरडी जवानों को दैनिक भत्ते के रूप में भुगतान किया जाता है। वेतन नहीं मिलने से जवानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। जवानों ने सीडीओ से जल्द भुगतान कराने की मांग की। इस पर मुख्य विकास अधिकारी डॉ. पूजा गुप्ता ने उन्हें जल्द वेतन दिलाने का आश्वासन दिया।