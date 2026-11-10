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VIDEO: यम द्वितीया पर आस्था का संगम, यमुना के घाटों पर भाई-बहनों की भीड़
भाई-बहन के अटूट प्रेम और आस्था का पर्व यम द्वितीया मंगलवार को विश्राम घाट पर श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही यमुना घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। बड़ी संख्या में भाई-बहनों ने यमुना में आस्था की डुबकी लगाई। पर्व इस बार मंगलवार और बुधवार दो दिन मनाया जा रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए घाटों पर साफ-सफाई, प्रकाश, खोया-पाया केंद्र और गहरे पानी में जाने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई है।
माथुर चतुर्वेद परिषद की ओर से श्रद्धालुओं की सहायता के लिए खोया-पाया केंद्र बनाया है। घाटों पर साफ-सफाई, प्रकाश और बैरिकेडिंग की व्यवस्था की है। परिषद के महामंत्री संजय अल्पाइन ने बताया कि युवा कार्यकर्ताओं की दो दिनों तक चार सत्रों में ड्यूटी लगाई है। अध्यक्ष राजन पाठक ने पदाधिकारियों के साथ नाव से विभिन्न घाटों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए कार्यकर्ता दो दिन तक व्यवस्थाएं संभालेंगे। इस दौरान नीरज चतुर्वेदी, कमल चतुर्वेदी, योगेंद्र चतुर्वेदी, अनिल चतुर्वेदी, संजय चतुर्वेदी, पुनीत चतुर्वेदी, मनोज पाठक, गोपाल सालिगराम आदि रहे।
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