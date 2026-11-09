यूपी: द्वारकाधीश मंदिर में गिरिराज महाराज का विशाल स्वरूप, हजारों भक्तों ने की परिक्रमा; देखें वीडियो

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मंदिर के चौक में गिरिराज महाराज के स्वरूप को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। मंदिर के सेवायतों ने मंत्रोच्चार के बीच विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और विभिन्न प्रकार के भोग अर्पित किए। इसके बाद श्रद्धालुओं ने पुष्प, दीप और पूजन सामग्री चढ़ाकर गिरिराज महाराज की परिक्रमा की। भक्तों ने परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। विज्ञापन



गोवर्धन पूजा के अवसर पर मंदिर को भी आकर्षक ढंग से सजाया गया। शहनाई की मधुर धुन और श्रद्धालुओं के जयकारों से मंदिर में उत्सव का माहौल बना रहा।



श्री द्वारकाधीश मंदिर के मीडिया प्रभारी राकेश तिवारी ने बताया कि गोवर्धन पूजा के लिए गाय के गोबर से गिरिराज महाराज का विशाल स्वरूप तैयार किया गया था। सुबह विशेष पूजा-अर्चना की गई। दोपहर तीन बजे मंदिर में अन्नकूट के दर्शन होंगे। मंदिर के चौक में गिरिराज महाराज के स्वरूप को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। मंदिर के सेवायतों ने मंत्रोच्चार के बीच विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और विभिन्न प्रकार के भोग अर्पित किए। इसके बाद श्रद्धालुओं ने पुष्प, दीप और पूजन सामग्री चढ़ाकर गिरिराज महाराज की परिक्रमा की। भक्तों ने परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की।गोवर्धन पूजा के अवसर पर मंदिर को भी आकर्षक ढंग से सजाया गया। शहनाई की मधुर धुन और श्रद्धालुओं के जयकारों से मंदिर में उत्सव का माहौल बना रहा।श्री द्वारकाधीश मंदिर के मीडिया प्रभारी राकेश तिवारी ने बताया कि गोवर्धन पूजा के लिए गाय के गोबर से गिरिराज महाराज का विशाल स्वरूप तैयार किया गया था। सुबह विशेष पूजा-अर्चना की गई। दोपहर तीन बजे मंदिर में अन्नकूट के दर्शन होंगे।

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मथुरा में दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का पर्व श्री द्वारकाधीश मंदिर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मंदिर परिसर में गाय के गोबर से गिरिराज महाराज का विशाल स्वरूप तैयार किया गया। सुबह 10 बजे से शुरू हुई पूजा-अर्चना में दूर-दराज से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। गिरिराज महाराज के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठा।