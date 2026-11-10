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भाई दूज 2026: विश्राम घाट पर उमड़े श्रद्धालु, भाई-बहनों ने लगाई यमुना में डुबकी; देखें वीडियो

Tue, 10 Nov 2026 07:31 PM IST
Dhirendra Singh संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: Dhirendra Singh Updated Tue, 10 Nov 2026 07:31 PM IST
सार

मथुरा के विश्राम घाट पर यम द्वितीया के अवसर पर बड़ी संख्या में भाई-बहनों ने यमुना में आस्था की डुबकी लगाई। दो दिवसीय स्नान पर्व को देखते हुए घाटों पर साफ-सफाई, रोशनी, बैरिकेडिंग और खोया-पाया केंद्र की व्यवस्था की गई है।
 

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Yam Dwitiya: Devotees Gather at Vishram Ghat for Sacred Yamuna Dip
भाई-बहनों ने लगाई यमुना में डुबकी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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भाई-बहन के अटूट प्रेम और आस्था का पर्व यम द्वितीया मंगलवार को विश्राम घाट पर श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही यमुना घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। बड़ी संख्या में भाई-बहनों ने यमुना में आस्था की डुबकी लगाई। पर्व इस बार मंगलवार और बुधवार दो दिन मनाया जा रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए घाटों पर साफ-सफाई, प्रकाश, खोया-पाया केंद्र और गहरे पानी में जाने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई है।
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माथुर चतुर्वेद परिषद की ओर से श्रद्धालुओं की सहायता के लिए खोया-पाया केंद्र बनाया है। घाटों पर साफ-सफाई, प्रकाश और बैरिकेडिंग की व्यवस्था की है। परिषद के महामंत्री संजय अल्पाइन ने बताया कि युवा कार्यकर्ताओं की दो दिनों तक चार सत्रों में ड्यूटी लगाई है।
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अध्यक्ष राजन पाठक ने पदाधिकारियों के साथ नाव से विभिन्न घाटों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए कार्यकर्ता दो दिन तक व्यवस्थाएं संभालेंगे। इस दौरान नीरज चतुर्वेदी, कमल चतुर्वेदी, योगेंद्र चतुर्वेदी, अनिल चतुर्वेदी, संजय चतुर्वेदी, पुनीत चतुर्वेदी, मनोज पाठक, गोपाल सालिगराम आदि रहे।
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