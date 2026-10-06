{"_id":"6ac5070216e3af32d30914f5","slug":"video-another-video-of-saint-premanand-s-disciple-rasik-dulari-sharan-2026-10-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"संत प्रेमानंद के शिष्य का नया वीडियो","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संत प्रेमानंद के शिष्य रसिक दुलारी शरण की मौत से पहले का एक और नया वीडियो सामने आया है। घटना के 11 बाद मंगलवार को चौथा सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस नए वीडियो में वह बराहघाट क्षेत्र स्थित गौ कृपा कुंज के कमरे से धोती संभालते हुए लड़खड़ाते कदमों से सीढ़ियों और गैलरी की तरफ धीरे-धीरे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं।

... और पढ़ें