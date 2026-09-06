{"_id":"6a9d53274afe541c030d3a01","slug":"video-admissions-secured-for-497-seats-in-iti-so-far-2026-09-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: आईटीआई में अब तक 497 सीटों पर लिया दाखिला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मथुरा जिले के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में प्रथम चरण के तहत प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। प्रथम चरण के प्रवेश के लिए जिले में कुल 1303 सीट आवंटित की गई थीं। इनमें से अब तक जिले के तीनों राजकीय आईटीआई में कुल 497 सीटों पर दाखिला पूरा हो चुका है। मथुरा, नंदगांव और गोवर्धन आईटीआई सीटों पर छात्र प्रवेश ले चुके हैं। बची हुई सीटों पर काउंसलिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है। आईटीआई में प्रथम चरण के तहत प्रवेश लेने की अंतिम तिथि पूर्व में 4 सितंबर निर्धारित की गई थी, लेकिन छात्रों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए इसे बढ़ाकर 7 सितंबर कर दिया गया है। आईटीआई के प्रधानाचार्य संजीव कुमार पाल ने बताया कि जो अभ्यर्थी प्रथम चरण में अपना प्रवेश कराना चाहते हैं, वे 7 सितंबर तक संस्थान में पहुंचकर काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी करा लें और समय रहते अपना दाखिला सुनिश्चित करें।
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