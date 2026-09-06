सफर में मिली दर्दनाक माैत: गेट पर बैठने को लेकर हुआ विवाद, युवक ने यात्री को लात मारकर ट्रेन से नीचे फेंका

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शुक्रवार को हाथरस के नगला रानी निवासी जतिन (22) पुत्र लक्ष्मीचंद अपने छोटे भाई अनुज और अन्य परिजन के साथ शुक्रवार दोपहर को हाथरस सिटी से मथुरा आने के लिए कासगंज-मथुरा पैसेंजर ट्रेन में सवार हुआ था। हाथरस सिटी स्टेशन से ट्रेन चलने के बाद जतिन डिब्बे के गेट के पास खाली स्थान पर बैठ गया। इसी दौरान करीब 1.47 बजे एक यात्री गजेंद्र (25) पुत्र हरपाल, निवासी ग्राम बभीगढ़, थाना बरला, जनपद अलीगढ़ ने उस स्थान पर बैठने की बात कहते हुए जतिन से हटने को कहा। इसको लेकर दोनों में विवाद हो गया।सहयात्रियों ने दोनों को समझा-बुझाकर शांत करा दिया। कुछ देर बाद आरोपी युवक दोबारा से आवेश में आ गया और गेट पर बैठे जतिन को लात मार दी। इससे जतिन संतुलन खो बैठा और ट्रेन से नीचे जा गिरा। चलती ट्रेन से नीचे गिरने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पीड़ित के परिजन ने अन्य लोगों की मदद से हमलावर युवक को पकड़ लिया और चेन पुल कर ट्रेन रोक दी। सूचना मिलते ही जीआरपी मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जीआरपी ने आरोपी गजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। जतिन पेटिंग का काम करता था।मथुरा। मृतक जतिन जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा में रहने वाले अपने बड़े भाई से मिलने के लिए अपने छोटे भाई और अन्य परिजन के साथ आ रहा था। परिजन के अनुसार वह बहुत ही शांत स्वभाव का और अपने काम से काम रखने वाला व्यक्ति था और अभी अविवाहित था। उसकी मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है।