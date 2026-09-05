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नंदोत्सव के दौरान सेवायतों ने मंदिर से टॉफी, चॉकलेट और खिलौने लुटाए। उपहार पाने के लिए श्रद्धालुओं में होड़ मच गई। जैसे ही सेवायतों ने प्रसाद और उपहार लुटाए, उन्हें पाने के लिए श्रद्धालु उमड़ पड़े। इसके बाद सेवायतों ने हल्दी और केसर मिश्रित दही लुटाया। लाला की छीछी लेने के लिए हर कोई आतुर नजर आया। श्रद्धालु इसे भगवान के बाल स्वरूप की कृपा और प्रसाद मानकर पाने के लिए लालायित रहे।मंदिर में नंदोत्सव के दौरान बधाई गीतों और जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना रहा। श्रद्धालुओं के चेहरे पर लल्ला के जन्मदिन की खुशी साफ झलक रही थी। ठा. बांकेबिहारी मंदिर के अलावा वृंदावन के प्राचीन राधादामोदर मंदिर में भी नंदोत्सव धूमधाम से मनाया गया। यहां भी भगवान के बाल स्वरूप की खुशी में श्रद्धालुओं ने बधाई गीत गाए और नृत्य कर आनंद मनाया। मंदिर परिसर में दिनभर उत्सव का माहौल बना रहा।