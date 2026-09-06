नंदोत्सव: दाऊजी महाराज ने धारण किए हीरे-जवाहरात के आभूषण, उमड़ पड़ी भक्तों की भीड़; आप भी कर लें दर्शन

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श्रीदाऊजी मंदिर में दाऊजी महाराज के हीरा जवाहरात के दर्शनों का आयोजन हुआ। भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन कर पुण्य लाभ कमाया। नंदोत्सव की खुशी में बधाई समाज गायन का आयोजन हुआ। विशेष पदों का गायन सेवायत श्रद्धालुओं ने किया। पदों का गायन करते हुए नगर परिक्रमा हुई।मंदिर में नंदोत्सव की खुशी में नारियल फल प्रसाद आदि लुटाए गए। सेवायत श्रद्धालुओं में नारियल फल प्रसाद लूटने को होड़ लगी रहीं। मल्ल विद्या के गुरु श्रीदाऊजी महाराज के समक्ष मल्ल विद्या का प्रदर्शन करते हुए चालकी व चतुराई से नारियल लूटने वालों ने धूम मचा दी।इस दृश्य को देखने हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, बोल दाऊ जी महाराज की जय जयकार हो गई। दर्शनों को सुबह से शाम तक भीड़भाड़ उमड़ती रहीं।