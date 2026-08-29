VIDEO: सड़क पर दिखा इतना विशाल अजगर, लोगों के खड़े हो गए रोंगटे; सामने आया वीडियो

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मथुरा। रक्षाबंधन की रात करीब 10 बजे मथुरा-वृंदावन रोड पर अड्डा चौकी के समीप श्री कृष्ण गौशाला, अक्रूर के पास अचानक करीब सात फीट लंबा अजगर सड़क पर निकल आया। अजगर को देखकर वृंदावन से मथुरा की ओर जा रहे राहगीरों के वाहनों के पहिए थम गए। मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और लोग मोबाइल से अजगर का वीडियो बनाने लगे। भीड़ बढ़ने पर अजगर सड़क से हटकर श्री कृष्ण गौशाला की दीवार के पीछे जाकर छिप गया। सड़क पर अजगर निकलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

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