दर्दनाक: युवक की जिस तरह हुई मौत, कांप जाएगा कलेजा; भयानक हादसे का सीसीटीवी आया सामने

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जानकारी के अनुसार, वृंदावन निवासी 25 वर्षीय विशाल गुरुवार रात करीब 10 बजे बाइक से मथुरा की ओर जा रहे थे। जयसिंहपुरा क्षेत्र में सामने से तेज रफ्तार में आ रहे टेंपो ने उसकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही विशाल सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया।आसपास के लोगों ने उसे तत्काल निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। थाना प्रभारी अजय वर्मा का कहना है कि शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।