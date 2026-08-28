दर्दनाक: युवक की जिस तरह हुई मौत, कांप जाएगा कलेजा; भयानक हादसे का सीसीटीवी आया सामने
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: Dhirendra Singh Updated Fri, 28 Aug 2026 01:56 PM IST
सार
मथुरा-वृंदावन मार्ग पर जयसिंहपुरा के पास तेज रफ्तार टेंपो ने बाइक सवार 25 वर्षीय विशाल को टक्कर मार दी। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद टेंपो चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
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विस्तार
मथुरा-वृंदावन मार्ग पर जयसिंहपुरा के पास बृहस्पतिवार देर रात तेज रफ्तार टेंपो की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद टेंपो चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया।
जानकारी के अनुसार, वृंदावन निवासी 25 वर्षीय विशाल गुरुवार रात करीब 10 बजे बाइक से मथुरा की ओर जा रहे थे। जयसिंहपुरा क्षेत्र में सामने से तेज रफ्तार में आ रहे टेंपो ने उसकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही विशाल सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया।
आसपास के लोगों ने उसे तत्काल निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। थाना प्रभारी अजय वर्मा का कहना है कि शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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जानकारी के अनुसार, वृंदावन निवासी 25 वर्षीय विशाल गुरुवार रात करीब 10 बजे बाइक से मथुरा की ओर जा रहे थे। जयसिंहपुरा क्षेत्र में सामने से तेज रफ्तार में आ रहे टेंपो ने उसकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही विशाल सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया।
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आसपास के लोगों ने उसे तत्काल निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। थाना प्रभारी अजय वर्मा का कहना है कि शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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