फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Sisters arrived at Banke Bihari Temple to tie Rakhis to Thakurji on Raksha Bandhan in vrindavan

प्रेम और आस्था का अनूठा संगम: बांके भैया को अर्पित की राखी, पाती में लगाई ठाकुरजी से गुहार; भावुक हो गईं बहनें

Fri, 28 Aug 2026 07:37 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: Arun Parashar Updated Fri, 28 Aug 2026 07:37 PM IST
सार

वृंदावन के विश्वविख्यात बांकेबिहारी मंदिर में रक्षाबंधन के अवसर पर प्रेम और आस्था का अनूठा संगम देखने को मिला। बड़ी संख्या में बहनें रक्षाबंधन पर बांकेबिहारी को राखी बांधने पहुंचीं। सेवायतों ने उनकी राखी ठाकुरजी की कलाई पर बांधी। इस दाैरान बहनों की ओर से भेजी गईं पाती का भी वाचन किया गया। 

विज्ञापन
Sisters arrived at Banke Bihari Temple to tie Rakhis to Thakurji on Raksha Bandhan in vrindavan
बांकेबिहारी मंदिर में ठाकुरजी को राखी बांधने पहुंची बहनें। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
रक्षाबंधन पर ठाकुर श्रीबांकेबिहारीजी महाराज के मंदिर में भाई-बहन के प्रेम और आस्था का अनूठा संगम देखने को मिला। मंदिर में सुबह धर्म बहनें आराध्य बांके भैया के लिए राखी, स्नेह पाती और उपहार भेजे। जब इन राखियों और पातियों को ठाकुरजी की सेवा में अर्पित किया गया तो कई धर्म बहनें भावुक हो उठीं। मंदिर में सुबह से शाम तक भक्तों की आवाजाही बनी रही।




 
Sisters arrived at Banke Bihari Temple to tie Rakhis to Thakurji on Raksha Bandhan in vrindavan
रक्षाबंधन पर ठाकुरजी के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
पर्व के अवसर पर सेवायतों ने विधि-विधान से ठाकुरजी की कलाई पर राखियां बांधीं। इसके बाद धर्म बहनों की ओर से भेजी गईं स्नेह पातियों का वाचन किया गया। पातियों में बहनों ने अपने आराध्य से सुख-समृद्धि, परिवार की खुशहाली और मनोकामनाएं पूर्ण करने की प्रार्थना की। कई बहनों ने अपने जीवन की परेशानियां और भावनाएं भी पत्र के माध्यम से ठाकुरजी के समक्ष रखीं। धर्म बहनों की ओर से भेजी गई एक स्नेह पाती में लिखा गया कि पिछले वर्ष की तरह इस बार भी बांके भैया के लिए राखी भेजी गई है। 

 
Sisters arrived at Banke Bihari Temple to tie Rakhis to Thakurji on Raksha Bandhan in vrindavan
बांकेबिहारी मंदिर में भावुक हो गईं बहनें। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
पत्र में बहन ने अपने आराध्य से कहा कि वह और उनका परिवार बार-बार ठाकुरजी के दरबार में आकर अपनी मनोकामनाएं रखते हैं। प्रभु सब जानते हैं और अब तक उनका जीवन उनकी कृपा से चलता रहा है। पत्र में लिखा गया ‘अब समय आ गया है प्रभु, आप समझिए... अब आपकी देने की बारी है।

 
विज्ञापन
विज्ञापन
Sisters arrived at Banke Bihari Temple to tie Rakhis to Thakurji on Raksha Bandhan in vrindavan
बांकेबिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
एक बहन ने सरकारी नौकरी की मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करते हुए ठाकुरजी से अपनी आस्था बनाए रखने और गलतियों के लिए क्षमा मांगते हुए राखी स्वीकार करने का आग्रह किया।

 
विज्ञापन
Sisters arrived at Banke Bihari Temple to tie Rakhis to Thakurji on Raksha Bandhan in vrindavan
बांकेबिहारी मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
रंग-बिरंगी पोशाक और आभूषणों से सजे ठाकुरजी
ठाकुरजी के सेवायत इतिहासकार आचार्य प्रह्लाद बल्लभ गोस्वामी ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस बार भी देश-विदेश में रहने वाली अनेक धर्म बहनों ने ठाकुर श्रीबांकेबिहारीजी महाराज के लिए राखी-पाती और उपहार भेजे हैं। सभी राखियों और उपहारों को बारी-बारी से ठाकुरजी की सेवा में समर्पित किया गया। रक्षाबंधन पर ठाकुरजी को कई रंगों की मिली-जुली पोशाक और सुंदर आभूषण धारण कराए गए। दैनिक भोग बेला में नित्य भोग सामग्री के साथ माखन-मिश्री, घेवर, फैनी और केसरिया अधौटा समेत विभिन्न दिव्य पदार्थों का भोग लगाया गया।

ये भी पढ़ें-दर्दनाक: युवक की जिस तरह हुई मौत, कांप जाएगा कलेजा; भयानक हादसे का सीसीटीवी आया सामने

 
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed