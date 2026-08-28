दर्दनाक हादसे में बहन की माैत: भाई को राखी बांधकर लाैट रही महिला को अज्ञात वाहन ने राैंदा, माैके पर तोड़ा दम

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कस्बा के सीमेंट रोड निवासी भरत सिंह कुशवाह की पत्नी सपना देवी (45) शुक्रवार की सुबह करीब 9 बजे अपने पुत्र भूपेंद्र के साथ रक्षाबंधन त्योहार मनाने के लिए बाइक से मायके फतेहपुर सीकरी गई हुई थी। अपने भाइयों को राखियां बांधकर शाम करीब पांच बजे बाइक सवार भूपेंद्र और सपना देवी अपने घर लौट रहे थे।तभी गांव गुनसारा स्थित अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गिर गई। हादसे में सपना देवी की माैके पर ही मौत हो गई। भूपेंद्र बाल-बाल बच गया। सूचना पर कुम्हेर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने मृतक सपना देवी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महिला की मौत से कोहराम मच गया। गुनसारा चौकी प्रभारी जसवंत सिंह का कहना है कि अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार महिला की मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।