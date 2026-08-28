फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   Uma Bharti Offers Rakhi to Lord Dauji Maharaj on Raksha Bandhan, Mathura UP

रक्षाबंधन: बड़े भाई दाऊजी महाराज को राखी भेंट करने पहुंचीं उमा भारती, मंदिर में भाव-विभोर होकर मांगी मनौती

Fri, 28 Aug 2026 11:45 AM IST
Dhirendra Singh संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: Dhirendra Singh Updated Fri, 28 Aug 2026 11:45 AM IST
सार

रक्षाबंधन पर मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती बलदेव स्थित श्री दाऊजी महाराज मंदिर पहुंचीं और उन्हें अपना बड़ा भाई मानते हुए राखी भेंट की। उन्होंने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद लिया और मनौती मांगी। मंदिर में वह काफी देर तक भाव-विभोर होकर ध्यान में लीन रहीं।
 

विज्ञापन
Uma Bharti Offers Rakhi to Lord Dauji Maharaj on Raksha Bandhan, Mathura UP
दाऊजी महाराज को राखी भेंट करने पहुंचीं उमा भारती - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

रक्षाबंधन पर्व पर मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने बलदेव में श्री दाऊजी महाराज मंदिर पहुंचकर अपने आराध्य व बड़े भाई मानते हुए श्री दाऊजी महाराज के दर्शन किए। विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर श्री दाऊजी महाराज को राखी भेंट कर मनौती मांगी।
विज्ञापन


उमा भारती का श्री दाऊजी महाराज से विशेष आत्मीय व भावनात्मक जुड़ाव है। वह श्री दाऊजी महाराज को अपना बड़ा भाई मानती हैं, प्रत्येक वर्ष रक्षाबंधन व भैयादूज पर मंदिर पहुंचकर बड़े भाई के रूप में पूजा-अर्चना एवं दर्शन करती हैं। इसी परंपरा को निभाते हुए वह रक्षाबंधन पर श्री दाऊजी मंदिर पहुंचीं, श्रद्धा के साथ श्री दाऊजी महाराज को राखी अर्पित कर बहन के रूप में उनका आशीर्वाद लिया।
विज्ञापन


मंदिर परिसर में उमा भारती काफी देर तक भाव-विभोर होकर बैठीं, ध्यान करते हुए पूजा-अर्चना में लीन रहीं। उनके चेहरे पर श्री दाऊजी महाराज के प्रति गहरी श्रद्धा व आत्मीयता दिखाई दी। धार्मिक आस्था से जुड़े भावुक क्षण ने मंदिर वातावरण को भक्तिमय बना दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


इस दौरान बैकुंठ नाथ पांडेय ने उनको श्री दाऊजी महाराज की विशेष जानकारी दी। इस दौरान बैकुंठ नाथ पांडेय, मुरारी लाल पांडेय, गोपाल पांडेय, योगेश पांडेय, विष्णु पांडेय महंत, मनोज पांडेय, जीतू पांडेय, ब्रजवासी पांडेय, जतिन पांडेय, मनी पांडेय, माधव, हेमंत पांडेय आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed