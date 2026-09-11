{"_id":"6aa3c0cfa58629e48d0f8be4","slug":"video-rainwater-floods-roads-in-bewar-commuters-struggle-through-dirty-water-2026-09-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: थोड़ी बारिश में ही तालाब बन जाते हैं रास्ते, जलभराव से राहगीर और वाहन चालक परेशान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मैनपुरी। बेवर, कस्बा के निकट कई स्थानों पर बारिश के बाद जलभराव के चलते राहगीरों व वाहनचालकों को गन्दे पानी से होकर गुजरना पड़ता है,। फर्रुखाबाद रोड पर बस स्टैंड व बृह्मदेव आश्रम के निकट तथा बिजली घर के निकट अंडरपास व जीटी रोड टीचर्स कालोनी, डाक-बंगला के सामने थोड़ी सी बारिश जलभराव के चलते लोगों के लिए मुशीवत बन जाती है जबकि जिम्मेदार समस्या समाधान हेतु कोई पहल नहीं कर रहे हैं। स्थानीय लोगों में जलभराव के चलते नाराजगी देखी जा रही है।

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