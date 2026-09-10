Mainpuri News: असलहे की बट से हमला कर युवक को किया लहूलुहान

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मैनपुरी। शहर में आगरा रोड पर बुधवार रात शृंगार नगर के रहने वाले एक युवक को असलहा की बट मारकर लहूलुहान कर दिया गया। हमलावर जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। कोतवाली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। कोतवाली क्षेत्र के शृंगार नगर कॉलोनी निवासी प्रवेंद्र कुमार बुधवार रात करीब 8:20 बजे निजी काम से आगरा रोड पर गए थे। उन्होंने बताया कि रास्ते में विशाल निवासी कल्लू की मढ़ैया थाना दन्नाहार, रोहन निवासी भांवत चौराहा थाना कोतवाली, सुंदर निवासी नगर पालिका के पास और एक अन्य ने घेर लिया। जब तक वह कुछ समझ पाते, तब तक हमलावर गाली-गलौज करते हुए पीटने लगे। पिटाई के दौरान सिर में असलहा की बट मार दी, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर गए। शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग एकत्रित हुए तो हमलावर जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। वह घायल अवस्था में कोतवाली पहुंचे और लिखित सूचना देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने घायल का मेडिकल कराया। प्राथमिकी दर्ज कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है।