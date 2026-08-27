{"_id":"6a8ffd1f716bcef80901207a","slug":"video-rain-wreaks-havoc-in-mahoba-roads-and-culverts-washed-away-water-enters-residential-areas-2026-08-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"महोबा में मूसलाधार बारिश का कहर, सात घंटे की बरसात से सड़कें और पुलिया बही, बस्तियों में घुसा पानी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

महोबा और आसपास के इलाकों में मंगलवार रात सात घंटे हुई मूसलाधार बारिश से भारी तबाही मची है। कीरत सागर और श्रीनगर का दाऊ तालाब ओवरफ्लो होने से बस्तियों और सैकड़ों घरों में पानी घुस गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दिसरापुर और बीजानगर मार्ग पर पुलिया और सड़कें बह जाने से कई गांवों का संपर्क कट गया है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, और जिला प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

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